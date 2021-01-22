الزمالك يكشف سبب غياب أحداد وعلاء عن قائمة مباراة أسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

كشف الجهاز الفني للزمالك بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو، عن أسباب عدم دخول الثنائي حميد أحداد ومحمود علاء لاعبي الفريق، ضمن قائمة لقاء أسوان.

وأكد الجهاز الفني للزمالك، بحسب ما أورده الموقع الرسمي لناديه، أنه فضل تجهيز الثنائي بالشكل الأمثل استعدادًا للفترة القادمة وعدم تواجدهما بلقاء الغد، حيث يخضعان في الوقت الحالي لبرنامج تدريبي خاص؛ للوصول إلى أعلى فورمة فنية.

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك نظيره أسوان يوم غدًا السبت ضمن منافسات الجولة التاسعة للدوري الممتاز.

ويحتل الزمالك المركز الثاني في الدوري برصيد 19 نقطة من 7 مباريات، فيما يحتل أسوان المركز الـ 15 برصيد 7 نقاط.