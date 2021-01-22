مباشر.. مصر 20 - 12 بيلاروسيا.. مونديال اليد

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة- علي البهجي:

زوار الخليج 365 الكرام نقدم لكم تغطية مباشرة لأحداث مباراة منتخب مصر أمام بيلاروسيا في إطار منافسات الجولة الثانية بالدور الرئيسي لمونديال اليد 2021.

منتخب مصر فاز في الجولة الأولى على منتخب روسيا، ليرفع رصيده إلى 4 نقاط، مستفيداً من الفوز في الدور الأول على مقدونيا.

ويحتاج المنتخب المصري للفوز على بيلاروسيا ثم سلوفينيا لضمان التأهل لربع نهائي المُسابقة دون النظر إلى نتائج المنتخبات الأخرى بالمجموعة.

وضم الأسباني باروندو مدرب منتخب مصر لكرة اليد الجناح الأيمن أكرم يسري إلى قائمة المنتخب لمباراة بيلاروسيا.

وجاءت قائمة منتخب مصر لمباراة بيلاروسيا كالتالي:

كريم هنداوي – محمد عصام الطيار – عمر الوكيل – اكرم يسري – علي زين – يحيى الدرع – حسن قداح – أحمد هشام السيد – سيف الدرع – يحيى خالد – أحمد الأحمر – محمد سند – اسلام حسن – محمد ممدوح هاشم – إبراهيم المصري – وسام نوار.

ملخص المباراة

وحافظ المنتخب المصري على تقدمه منذ الدقيقة الأولى حيث وسع الفارق بينه وبين المنتخب البيلاروسي أكثر من مرة حتى الوصول لنتيجة 10-4 لصالح الفراعنة.

وشهدت الدقائق العشرة الأولى تألق من أحمد الأحمر والذي سجل أكثر من هدف لمنتخب مصر ما بين تسديدة او ركلة جزاء، بالإضافة لتصديات الحارس الطيار.

وطلب المدير الفني لمنتخب بيلا روسيا وقت مستقطع في محاولة لإيقاف تقدم المنتخب المصري والعودة للمباراة قبل اتساع فارق الأهداف.

ووصل فارق الأهدف لـ 8 في الدقيقة 20 حيث كانت النتيجة تشير لتقدم منتخب مصر على بيلاروسيا 16-8 .

وطلب المدير الفني لمنتخب مصر الوقت المستقطع الخاص به قبل صافرة نهاية الشوط الأول حين كانت النتيجة تشير لأصحاب الأرض بنتيجة 20-14.

وانتهى الشوط الأول بتقدم منتخب مصر على بيلا روسيا بنتيجة 21- 14.