عمرو جمال: سأعود للمنتخب بأدائي وليس بالكلام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال عمرو جمال، لاعب فريق طلائع الجيش، إنه يثق في قدرته على العودة لصفوف المنتخب مرة أخرى بعد الأداء الذي يقدمه مع ناديه.

وأضاف جمال، في تصريحات لفضائية أون تايم سبورتس عقب مباراة فريقه والإنتاج الحربي:"أركز هذه السنة على نفسي جيداً، إن شاء الله أتواجد في المنتخب بأدائي وليس بالكلام، وفور عودتي لإمكانياتي سأعود للمنتخب".

وأشاد لاعب طلائع الجيش، بأدئه وزملائه في الفريق أمام الإنتاج الحربي، قائلاً:"مكسب معنوي واللاعبون لديهم الرغبة في تعويض البداية السيئة التي ظهرنا بها في مطلع الموسم فكان لدينا 11 إصابة بكورونا ولكن لدينا جهاز قوي مثل سابقه ونريد العود".

وسجل عمرو جمال في ثلاثية فريقه خلال مباراته اليوم أمام الإنتاج الحربي ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري.