بسام: طلائع الجيش في مكانه لا تليق به.. ولا أفكر في الرحيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد محمد بسام، حارس مرمى فريق طلائع الجيش، أن الفوز على الإنتاج الحربي جاء في وقته، في ظل خسارة العديد من النقاط خلال المباريات الماضية.

وحقق فريق طلائع الجيش فوزاً مهماً على نظيره الإنتاج الحربي، بثلاثية نظيفة خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة دوري WE.

وقال بسام في تصريحات تلفزيونية بعد المباراة لقناة أون تايم سبورتس:" طلائع الجيش كان يحتاج للفوز ليصل إلى مكان أفضل بجدول الدوري، بعدما واجهه سوء توفيق خلال المباريات الماضية".

وأضاف، أن الفريق يصادفه سوء توفيق لم يكن متوقع منذ بداية الدوري هذا الموسم، ويتعرض للخسارة في أخر الدقائق، حين يُحسب عليه بعض الكرات غير الصحيحة.

وتابع:" لا أريد الحديث عن الأمور التي تخص التحكيم، لكنها تؤثر على النتائج وحدثت في عدة مباريات".

وأوضح، أن الفريق يواجهه سوء توفيق حتى أصبح في مكان لا يليق به والجميع في النادي ليس راضي عن هذا الوضع.

وعن احتمالية رحيله خلال الفترة المقبلة، أكد بسام أنه مستمر مع طلائع الجيش ولا يوجد أي شيء بشأن مغادرته.

وأتم:" من الصعب التخلى عن النادي إلا لو جد جديد والنادي وافق على رحيلي".

وبهذا الفوز غادر طلائع الجيش قاع جدول الدوري وقفز للمركز الـ 12 برصيد 7 نقاط، بينما تذيّل الإنتاج الترتيب برصيد 5 نقاط.