بث مباشر | شاهد مصر وبيلاروسيا في كأس العالم لكرة اليد 2021 “رابط كورة لايف”

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر بالاشتراك مع كورة لايف لقمة مباريات اليوم في كأس العالم لكرة اليد بين مصر وبيلاروسيا، ضمن الجولة الثانية من الدور الثاني المسمى بـ “المرحلة الأساسية”.

تنطلق مباراة مصر وبيلاروسيا مساء اليوم الجمعة 22 يناير 2021 على أرض الصالة المغطاة في ستاد القاهرة الدولي، عند الساعة 17:00 بتوقيت جرينيتش، 19:00 بتوقيت مصر، 20:00 بتوقيت السعودية، 22:00 بتوقيت الامارات.

وينقل هذا اللقاء المرتقب على الناقل الحصري لبطولة كأس العالم لكرة اليد “قناة أون تايم سبورتس”، القناة الأولى بصوت المعلق الكبير خالد خيري، كما تنقل في بث مباشر على موقع يوتيوب العالمي وينقلها الاتحاد الدولي لكرة اليد في بث مكتوب يتضمن محرزي الأهداف والتصديات والبطاقات والايقافات مع احصائيات أخرى.

ويدخل منتخب مصر مباراة اليوم أمام نظيره البيلاروسي بمعنويات مرتفعة بعد تمكن من هزيمة منتخب روسيا بنتيجة 28-22 في افتتاح مباريات المرحلة الأساسية أول أمس الاربعاء 20 يناير.

وكان المنتخب المصري قد ترشح إلى المجموعة الرابعة في المرحلة الأساسية بفضل تحقيقه لفوزين في دور المجموعات الأول أمام تشيلي ومقدونيا الشمالية، قبل أن يسقط رفاق أحمد الأحمر أمام السويد في ختام مباريات المجموعة السابعة بنتيجة 24/23 أول أمس الاثنين.

تجدر الإشارة إلى أن منتخب روسيا البيضاء أو بيلاروسيا نجح في مباراته الأولى بالمرحلة الأساسية في التعادل مع منتخب السويد العنيد بنتيجة 26-26، ما يعني أنه سيشكل صعوبة واضحة أمام المنتخب المصري الذي لم يستطع انهاء مباراته الأخيرة في دور المجموعات الأولى مع السويد بالتعادل وخسر بفارق هدف.

وستواجه مصر يوم الأحد 24 يناير الجاري منتخب سلوفينيا في الجولة الثالثة والأخيرة من مباريات المرحلة الأساسية.

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