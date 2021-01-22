بث مباشر | شاهد الشارقة وشباب الاهلي دبي في كأس السوبر الاماراتي “يلا شوت”

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لنهائي كأس السوبر الاماراتي بين “الشارقة وشباب الاهلي دبي” في إحدى مباريات اليوم الجمعة 22-1-2021.

ينقل بث مباشر مباراة “الشارقة وشباب الاهلي دبي” على قناة أبو ظبي الرياضية 1، بصوت المعلق “فارس عوض”، كما ينقل على قناة دبي الرياضية 1 بصوت المعلق “عبد الله السعدي”.

وتنطلق مواجهة الشارقة وشباب الاهلي دبي في تمام الساعة 16:00 بتوقيت جرينتش، 18:00 بتوقيت مصر، 19:00 بتوقيت السعودية.

ويحتضن استاد آل مكتوم بنادي النصر القمة المرتقبة بين الشارقة وشباب الاهلي دبي في كأس السوبر، ويدير اللقاء الحكم الاماراتي “حمد علي يوسف”.

حقق الشارقة لقب كأس السوبر الاماراتي مرتين آخرهما عام 2019، وجاء على حساب خصمه اليوم “شباب الاهلي دبي” بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي للمبارا بالتعادل السلبي (0-0).

في المقابل حقق شباب الاهلي دبي لقب كأس السوبر الاماراتي 4 مرات آخرها عام 2016، عندما فاز على نادي الجزيرة بهدفين مقابل هدف واحد.

ويتصدر نادي العين سجل أبطال كأس السوبر الاماراتي برصيد 5 ألقاب، فيما حقق الوحدة وشباب الاهلي دبي اللقب 4 مرات لكل منهما، ويأتي بعد ذلك الشارقة والنصر اللذان حققا اللقب مرتين، بينما حقق نادي الامارات والشعب اللقب مرة واحدة.

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