بث مباشر | شاهد المغرب ورواندا في كأس امم افريقيا للمحليين 2021 “يلا شوت”

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة “المغرب ورواندا” في إحدى مباريات اليوم الجمعة 22-1-2021 ضمن الجولة الثانية من دوري المجموعات بكأس امم افريقيا للمحليين 2021، المقامة في الكاميرون.

ينقل بث مباشر مباراة “المغرب ورواندا” على قناة بين سبورت 1، بصوت المعلق الرياضي الجزائري “عادل خلو”، كما ينقل على قناة بي إن سبورتس الفرنسية 2.

وتقام مواجهة المغرب ورواندا على ملعب دي لا ريونيفيكاتيون بمدينة دوالا، وتنطلق في تمام الساعة 16:00 بتوقيت جرينتش، 18:00 بتوقيت مصر، 19:00 بتوقيت السعودية.

يلعب المنتخب المغربي ونظيره الرواندي لحساب المجموعة الثالثة والتي تضم أوغندا وتوجو.

وانتصر منتخب المغرب في الجولة الأولى على “توجو” بهدف مقابل لا شيء، احرزه “يحي جبران” من علامة الجزاء، فيما تعادل منتخب رواندا مع أوغندا بنتيجة (0-0).

وسيسعى المنتخب المغربي إلى حسم تأهله إلى الدور الثاني قبل الجولة الثالثة والأخيرة، بتحقيق فوزه الثاني اليوم على رواندا.

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