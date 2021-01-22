الامارات | "دولية الفجيرة" لتنس السيدات تصل محطتها الختامية غدا

شكرا لقرائتكم خبر عن "دولية الفجيرة" لتنس السيدات تصل محطتها الختامية غدا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تختتم مساء غد منافسات النسخة الاولى لبطولة الفجيرة الدولية للسيدات بالتنس، بإقامة النهائي الذي يجمع عند الساعة الحادية عشرة صباحا السويدية فيكتوريا كولوبيك، مع الدنماركية كلارا تاوسن. ووصلت فيكتوريا للنهائي بعد فوزها على الاوكرانية سنيكور داريا، بمجموعتين نظيفتين (5-7)، (6-1).

بينما تأهلت تاوسن بعد فوزها على اليابانية نارا كورومي، التي تعرضت للاصابة وفضلت الانسحاب. وفي نهائي زوجي السيدات يلتقي الثنائي التايوانية اين شو ليانغ والصينية ها ودي يو، بعد الفوز على الثنائي الروسي كازانوفا وسوفيا لانسر (6-1)و (6-2)، وذلك بمواجهة الثنائي التركية كاغلا بويو كاكساي والسويدية فيكتوريا كولوبيك بعد الفوز في نصف النهائي على الثنائي البريطاني باينس ناكيتا والهندية فوسيل روتوجا (7-6) و (5-7) و (11-9). وتبلغ قيمة الجوائز المادية للبطولة 25 الف دولار و50 نقطة تصنيفية للفائز الاول.

وقال رئيس مجلس ادارة نادي الفجيرة الدولي للتنس عبدالغفور بهروزيان لـ"الإمارات اليوم"، إنه سعيد للمستوى الفني المميز الذي قدمته اللاعبات المشاركات، مؤكدا ان النجاح التنظيمي والعروض الفنية المميزة، يشجع على استضافة بطولات اخرى مستقبلا.

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