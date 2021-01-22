شكرا لقرائتكم خبر عن فالفيردى يزيد أوجاع ريال مدريد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي ريال مدريد، اليوم الجمعة، تعرض أحد نجومه لإصابة عضلية، ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الليجا برصيد 37 نقطة، خلف أتلتيكو مدريد المتصدر برصيد 44 نقطة.

وقال ريال مدريد، في بيان رسمي: «أظهرت الاختبارات التي أجريت اليوم على لاعبنا فيديريكو فالفيردي من قبل الخدمات الطبية في النادي، أنه يعاني من إصابة في عضلة المقرب بساقه اليمنى»، وأضاف النادي الملكي أن موعد عودة فالفيردي يعتمد على وتيرة تعافيه من الإصابة.

ويغيب بذلك فالفيردي عن مباراة فريقه أمام ديبورتيفو ألافيس، المقرر لها غدًا السبت، في الجولة 20 من الدوري الإسباني.