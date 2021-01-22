شكرا لقرائتكم خبر عن بايرن ميونخ يعلن غياب نجمه عن مواجهة شالكه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يغيب كورينتين توليسو عن فريقه بايرن ميونخ في مباراته المقبلة أمام شالكه في الدوري الألماني لكرة القدم، وفيما عدا غياب توليسو، سيكون كل اللاعبين جاهزين أمام مدرب الفريق البافاري، هانز فليك، في مواجهة شالكه.

وقال فليك في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة إن توليسو شعر بشيء عضلي في مباراة الفريق أمام أوجسبورج، وأضاف «لا نريد المخاطرة بأي شيء».

ويتصدر بايرن ميونخ جدول الترتيب بفارق 4 نقاط عن لايبزيج، قبل أن يواجه شالكه بعد غد الأحد، ولكن بإمكان لايبزيج أن يقلص الفارق، إذا فاز على ماينز، غدا السبت.