شكرا لقرائتكم خبر عن ريال مدريد يواجه أزمة قبل مواجهة ألافيس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خاض ريال مدريد، مرانه الختامي اليوم الجمعة، قبل خوض مواجهة ديبورتيفو ألافيس، غدا السبت، في إطار منافسات الجولة 20 من الليجا.

وبحسب صحيفة «ماركا»، فإن سيرجيو راموس قائد ريال مدريد لم يتدرب مع المجموعة، حيث لم يتعاف من الشد العضلي الذي عانى منه مؤخرا، وكل المؤشرات تفيد بأنه لن يلحق بالمباراة.

وكان راموس قد تعرض لإصابة خلال الإحماء قبل مواجهة نصف نهائي كأس السوبر ضد أتلتيك بيلباو، لكنه لعب المباراة حتى نهايتها، وغاب عن مواجهة ألكويانو بكأس الملك.

وغاب أيضا عن المران، النرويجي مارتن أوديجارد والذي شعر ببعض الآلام، كما أنه ينتظر حسم رحيله خلال الأيام المقبلة، حيث بات على أعتاب أرسنال، بحسب التقارير الأخيرة.

واستدعى زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، الثنائي الشاب تشوست وأنطونيو بلانكو، في ظل غياب ناتشو الذي لا زال موقفه غير معروف، بعدما خالط حالة إيجابية بكورونا، ورودريجو الذي تعرض لإصابة قوية.

وعلى الرغم من مشاركة داني كارفاخال مع المجموعة، إلا أن فكرة الجهاز الفني هي عدم الدفع به إذا لم يكن جاهزا بشكل كامل.