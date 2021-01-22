شكرا لقرائتكم خبر عن باتشيكو يعلن قائمة الزمالك لمواجهة أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو، عن قائمة الفريق لمواجهة أسوان، المقرر لها غدا السبت، على استاد بتروسبورت، ضمن مباريات الجولة التاسعة للدوري الممتاز.

وجاءت قائمة الفريق كالتالي:-

حراسة المرمى: محمد أبوجبل – محمد عواد

خط الدفاع: محمد عبدالغني – محمود حمدي الونش – محمد عبدالسلام- عبدالله جمعة – أحمد فتوح – حازم إمام – حمزة المثلوثي – أحمد عيد

خط الوسط: فرجاني ساسي -طارق حامد – يوسف إبراهيم أوباما – إسلام جابر – إمام عاشور – أحمد سيد زيزو – محمد أوناجم – محمود عبدالرازق شيكابالا – أشرف بن شرقي – حسين فيصل

خط الهجوم: مصطفى محمد – أسامة فيصل.