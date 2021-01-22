شكرا لقرائتكم خبر عن فرج عامر يهاجم لاعبى بيراميدز: «الملايين مدفوعة للعب ولا للتمثيل» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - هاجم فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، لاعبى نادى بيراميدز، بسبب إضاعة الوقت، واتهمهم بادعاء الإصابة خلال مباراة بيراميدز وسموحة، التي جمعتهما، اليوم الجمعة، على ستاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة التاسعة لبطولة الدوري والتى انتهت بتعادل الفريقين بنتيجة 1-1.

وكتب فرج عامر، في تغريده عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الإجتماعى «تويتر»: «عيب على لاعبى بيراميدز اللى بملايين يتصنعوا الإصابة والتمثيل داخل استاد الإسكندرية في مواجهة سموحة.. هي الملايين مدفوعة للعب ولا التمثيل؟».