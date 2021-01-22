شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب بيراميدز: لم نلعب بشكل جيد.. وهذا سبب الدفع بـ «توفيق» كظهير أيسر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الأرجنتيني رودلفو أروابارينا المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، إن الأداء في المباراة لا يرتقي لمستوى الفريقين ولم يكن على المستوى المأمول، موضحا أن سموحة لعب على الدفاع الكامل ولم ينجح لاعبو بيراميدز في اختراق الدفاع، مع خطأ دفاعي للاعبيه كلفه التعادل وخسارة نقطتين هامتين، مشيرا إلى أن التعادل نتيجة طبيعية طبقا للأداء الذي قدمه كل فريق.

وشدد على أن بيراميدز لم يلعب بالصورة الجيدة المطلوبة وافتقد الشراسة الهجومية المطلوبة في تلك المباريات، والفريق بحاجة إلى التحسن في المباريات في جميع المراكز دفاعا وهجوما.

وأكد أن من وجهه نظره قرر الدفع بأحمد توفيق في مركز الظهير الأيسر حيث يجيد في اليمين واليسار وهذا لا يقلل مطلقا من طارق طه الظهير الأيسر للفريق، موضحا أن الاحتكاكات البدنية طغت على الأداء الفني خلال المباراة وبالتالي لم تكن هناك خطورة كبيرة أو فرص أكبر.