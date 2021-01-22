شكرا لقرائتكم خبر عن زمالك 2005 يكتسح صول بسباعية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فاز فريق الناشئين بنادي الزمالك مواليد 2005، على نظيره صول بسباعية دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الجمعة على ملاعب الناشئين بالنادي، في الأسبوع الأول من منافسات دوري منطقة الجيزة.

أحرز أهداف الزمالك كلا من يوسف أحمد «هاتريك»، وعمار ياسر «هدفين»، ومحمود عصام «هدفين».

ومن المقرر أن يحل الفريق ضيفا على بشتيل في الجولة الثانية من بطولة الدوري والتي ستقام يوم الجمعة المقبل.

يتكون الجهاز الفني للفريق من شريف خليل مديرا فنيا، ويعاونه كل من محمد إبراهيم مدربا، وحسام فتحي مدربا مساعدا، ومحمد عبدالجواد مدربا للحراس، ومحمد علام اخصائي علاج طبيعي، محمد كمال إداري الفريق.