شكرا لقرائتكم خبر عن طلائع الجيش يتغلب على الإنتاج الحربى بثلاثية نظيفة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق فريق طلائع الجيش فوزا مهما على نظيره الانتاج الحربى، بثلاثية نظيفة ، فى إطار مباريات الجولة التاسعة من بطولة الدورى العام، والذى أقيم على استاد جهاز الرياضة العسكري .

سجل أهداف الجيش ناصر منسى فى الدقيقة 34 ، و عمروجمال فى الدقيقة 41، بينما أحرز براهيما كونيه الهدف الثالث فى الدقيقة 63 من أحداث المباراة .

وبهذه النتيجة رفع الطلائع رصيده الى 7 نقاط في المركز الـ 12، فيما تجمد رصيد الإنتاج الحربي بقيادة مديره الفني الجديد حمادة صدقي عند 5 نقاط في المركز 18.