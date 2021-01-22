شكرا لقرائتكم خبر عن طلائع الجيش يتغلب على الإنتاج الحربى بثلاثية نظيفة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق فريق طلائع الجيش فوزا مهما على نظيره الانتاج الحربى، بثلاثية نظيفة ، فى إطار مباريات الجولة التاسعة من بطولة الدورى العام، والذى أقيم على استاد جهاز الرياضة العسكري .
سجل أهداف الجيش ناصر منسى فى الدقيقة 34 ، و عمروجمال فى الدقيقة 41، بينما أحرز براهيما كونيه الهدف الثالث فى الدقيقة 63 من أحداث المباراة .
وبهذه النتيجة رفع الطلائع رصيده الى 7 نقاط في المركز الـ 12، فيما تجمد رصيد الإنتاج الحربي بقيادة مديره الفني الجديد حمادة صدقي عند 5 نقاط في المركز 18.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
159,715
-
تعافي
125,171
-
وفيات
8,801