شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب بيراميدز: ما حدث بين عبد الله السعيد و علي جبر أمام سموحة طبيعي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الأرجنتيني رودلفو أروبارينا، المدير الفني لفريق بيراميدز، إن الأداء في مباراة سموحة لم يرتق لمستوى الفريقين ولم يكن على المستوى المأمول، موضحاً أن سموحة لعب على الدفاع الكامل ولم ينجح لاعبو بيراميدز في اختراق الدفاع، مع خطأ دفاعي للاعبيه كلفه التعادل وخسارة نقطتين مهمتين، موضحاً أن التعادل نتيجة طبيعية طبقا للأداء الذي قدمه كل فريق.

وشدد على أن بيراميدز لم يلعب بالصورة الجيدة المطلوبة وافتقد الشراسة الهجومية المطلوبة في تلك المباريات، والفريق بحاجة إلى التحسن في المباريات في جميع المراكز دفاعاً وهجوماً.

وحول ما حدث بين القائد عبدالله السعيد والمدافع على جبر، أوضح أنها أمور عادية لرغبة اللاعبين في الفوز وتحقيق الانتصار واللعب بصورة أفضل، وطبيعي أن يكون هناك حديث بين اللاعبين، وهذه الأمور في أي فريق خلال التدريبات أو المباريات، ولا يجب تضخيمها. على حد قوله.