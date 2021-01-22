شكرا لقرائتكم خبر عن شباب وفتيات كفر الشيخ يشاركون في مبادرة «العب رياضتك وزود مناعتك» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شهدت مدينة كفر الشيخ مبادرة «7 الصبح» في مختلف الألعاب الرياضية، عن طريق تقنية «زووم» الإلكترونية، الجاري تنفيذها على مستوى محافظات الجمهورية، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، وإشراف عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة.

وأكد اللواء نورالدين، محافظة كفر الشيخ على مشاركة مراكز الشباب في المبادرة بالرياضة الصباحية في مختلف الألعاب، مشيرًا إلى أن المبادرة تحت شعار: «العب رياضتك وزود مناعتك»، لافتا إلى أنه تتم ممارسة جميع أنواع الرياضة داخل المراكز والملاعب، من منطلق: الرياضة أسلوب حياة.

وأضاف الدكتور عزت محروس، المبادرة انطلقت من ملاعب مراكز الشباب على مستوى المحافظة في مختلف الألعاب، تحت شعار «رياضة 7 الصبح من مصر بلدنا الحلوة العب رياضتك وزود مناعتك»، مشيرا إلى أنه ستتم ممارسة الألعاب الرياضية المتنوعة على الملاعب والصالات الرياضية بمراكز الشباب، مع استمرار تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية المتبعة للوقاية من انتشار فيروس كورونا.

وأوضح محروس، شارك بالمبادرة أبطال مركز شباب شنو، ومركز شباب قلين في تمام الساعة السابعة صباحا عبر تقنية زووم وبث مباشر على صفحة الربط الالكتروني مباشرة، مشيرا إلى أن المبادرة بدأت منذ اسبوعين وشارك بها مركزي شباب دسوق وبرج البرلس «7 الصبح» دعوة لتشجيع الشباب على اتخاذ الرياضة أسلوب حياة.

شباب وفتيات كفر الشيخ

شباب وفتيات كفر الشيخ