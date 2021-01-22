شكرا لقرائتكم خبر عن براعم الزمالك تحقق نتائج إيجابية بمهرجان سوبر الجيزة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - واصلت فرق البراعم بنادي الزمالك، بالأعمار السنية المختلفة، نتائجها المميزة في اللقاءات التي أقيمت على ملاعب الناشئين بالنادي، وذلك في منافسات مهرجان سوبر البراعم لمنطقة الجيزة.

وجاءت النتائج كالتالي:-

فاز فريق مواليد ٢٠١١ بقيادة مديره الفني عمرو عبد المجيد على فريق البرامبيل بثلاثه أهداف دون رد، وذلك في الجولة السادسة.

أحرز أهداف الزمالك كلا من محمد وحيد ويوسف المتولي ومالك على.

كما فاز فريق ٢٠١٠ بقيادة مديره الفني عمرو مجدي إيدر على فريق الشرقيه للدخان بهدفين دون رد من منافسات الجولة ذاتها.

أحرز هدفي الزمالك في المباراة ياسين عمرو وعمرو رضا.

وحقق فريق ٢٠٠٨ بقيادة مديره الفني خالد مصطفى فوزا مستحقا على فريق البنك الأهلي بثلاثه أهداف دون رد، وذلك في الجولة الثامنة من منافسات البراعم لهذه المرحلة السنية.

جاءت أهداف الزمالك عن طريق محمد سلطان ولؤي أحمد ونادر عماد.

واستطاع فريق مواليد ٢٠٠٧ بقيادة مديره الفني محمد عمر فوزا كبيرا على فريق الكوم الأحمر بخسمة أهداف دون رد، في الجولة الثامنة.

أحرز أهداف الزمالك كلا من أحمد عبد الرحمن “هدفين” وحسام عاشور “هدفين” وأحمد سعيد.

من المقرر أن تستكمل باقي المباريات غدا السبت، على ملاعب الناشئين بالنادي في ميت عقبة.

الجدير الذكر أن مباريات فريق ٢٠٠٧ تقام على مدار ٧٠ دقيقة، بواقع ٣٥ دقيقة لكل شوط.