شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يتعادل مع سموحة بهدف لكل منهما والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

فرط بيراميدز في نقطتين مهمتين بتعادلة الإيجابى مع سموحة، اليوم الجمعة، على ملعب استاد الإسكندرية، في إطار منافسات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الممتاز.

وبهذه النتيجة، رفع بيراميدز رصيده إلى 13 نقطة ليحتل المركز الخامس، فيما أصبح رصيد سموحة 9 نقاط بعد تعادله في آخر أربع مباريات ليحتل المركز التاسع.

وشهد تشكيل سموحة الظهور الأول للوافد الجديد مصطفى فتحي، المنضم حديثًا من الزمالك على سبيل الإعارة، ونجح اللاعب في تسجيل هدف خلال أول مشاركة له.

افتتح بيراميدز باب التسجيل في الدقيقة الـ38 عن طريق إبراهيم عادل، بعدما استغل اللاعب عرضية قوية من عبدالله السعيد داخل منطقة الجزاء ليحولها بضربة رأسية داخل شباك الحارس الهاني سليمان.

ولم يهنأ بيراميدز بتقدمه الذي دام 58 ثانية فقط، حيث أدرك سموحة التعادل سريعاً بقدم مصطفى فتحي في الدقيقة الـ39، بعدما حصل على الكرة داخل المنطقة ليودعها في المرمى قبل وصولها للحارس شريف إكرامي.