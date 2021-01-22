شكرا لقرائتكم خبر عن جيمي كاراجر: محمد صلاح لا يقدم أفضل مستوى له مع ليفربول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه الإنجليزي جيمي كاراجر، لاعب ليفربول السابق، انتقادات لاذعة للدولى محمد صلاح وزملائه، بعد خسارة الفريق الأحمر أمام بيرنلي بهدف دون مقابل، الخميس.

وقال كاراجر، في تصريحات أبرزتها صحف إنجلترا، الجمعة: «صلاح لا يقدم أفضل مستوياته، ولا يوجد تناغم بينه وبين بقية عناصر الهجوم، حتى إنه لم يعد يركض خلف المدافعين من أجل الكرة كالسابق».

وفشل محمد صلاح في تسجيل أي هدف لصالح ليفربول خلال آخر 5 مباريات بالبريميرليج، حيث تعرض الليفر فيها لهزيمتين بالإضافة إلى 3 تعادلات.

وتراجع مركز ليفربول في الدوري إلى الرابع بعد أن كان متصدراً، وسط مخاوف من استمرار العروض الحالية وانخفاض معدلات ثلاثي الهجوم صلاح، ماني، وفيرمينو.