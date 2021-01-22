شكرا لقرائتكم خبر عن تعديل وحيد في قائمة «يد» مصر لمباراة بيلاروسيا﻿ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الجهاز الفنى لمنتخب مصر لكرة اليد، بقيادة الإسبانى روبرتو باروندو جارسيا، قائمة منتخب مصر، استعدادًا لمواجهة بيلاروسيا في السابعة مساء اليوم، في المواجهة الثانية بالدور الرئيسى للمجموعة الرابعة ببطولة العالم التي تستضيفها مصر حاليًا، وتستمر حتى يوم 31 يناير الجاري.

وشهدت القائمة دخول اللاعب أكرم يسرى بدلًا من أحمد مؤمن.

وتتضمن قائمة المباراة كلًا من اللاعبين: كريم هنداوي – عصام الطيار – عمر الوكيل – أكرم يسرى – على زين – يحيى الدرع – حسن قداح – أحمد هشام السيد – سيف الدرع – إسلام حسن – يحيى خالد – أحمد الأحمر – محمد سند – محمد ممدوح هاشم – إبراهيم المصري – وسام نوار.