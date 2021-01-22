شكرا لقرائتكم خبر عن أزمة خلال مباراة بيراميدز وسموحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نشبت مشادة كلامية حادة بين عبدالله السعيد وعلي جبر، ثنائي بيراميدز، عقب الهدف الذي سجله سموحة في الشوط الأول من عمر لقاء الفريقين، باستاد الإسكندرية في الجولة التاسعة للدوري المصري الممتاز.

وتقدم بيراميدز بهدف سجله إبراهيم عادل من ضربة رأس، لكن سموحة رد الهجمة سريعًا بعد تقدم بيراميدز، وتعادل عن طريق مصطفى فتحي.

ووبخ «السعيد» زميله على جبر، الذي رفض توجيهات قائد الفريق، ودخلا في مشادة كلامية لولا تدخل شريف إكرامي وأحمد فتحي، ثنائي بيراميدز.

وسجل مصطفى فتحي أول أهدافه مع سموحة بعد إعارته من الزمالك، وهو أول هدف لفتحي منذ أن هز شباك القطن التشادي مع الفريق الأبيض بالكونفيدرالية الأفريقية يوم 15 ديسمبر 2018.