شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يختتم استعداداته لمواجهة أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته الجماعية على استاد عبد اللطيف أبو رجيلة، استعدادا لمواجهة أسوان المقرر لها غدا السبت، في إطار منافسات الجولة التاسعة للدوري الممتاز.

وركز الجهاز الفني على تنفيذ بعض النقاط الفنية والجمل التكتيكية، وقام باتشيكو ومدحت عبدالهادي بإيقاف المران أكثر من مرة لتوجيه التعليمات للاعبين.

وعقب المران تناول الفريق وجبة الغداء بمطعم النادي، قبل التوجه بعد قليل إلى أحد فنادق القاهرة للدخول في معسكر مغلق استعدادا لمواجهة أسوان.