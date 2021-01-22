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الزمالك يختتم استعداداته لمواجهة أسوان

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وائل عباس 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار و خليك في الملعب

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته الجماعية على استاد عبد اللطيف أبو رجيلة، استعدادا لمواجهة أسوان المقرر لها غدا السبت، في إطار منافسات الجولة التاسعة للدوري الممتاز.

وركز الجهاز الفني على تنفيذ بعض النقاط الفنية والجمل التكتيكية، وقام باتشيكو ومدحت عبدالهادي بإيقاف المران أكثر من مرة لتوجيه التعليمات للاعبين.

وعقب المران تناول الفريق وجبة الغداء بمطعم النادي، قبل التوجه بعد قليل إلى أحد فنادق القاهرة للدخول في معسكر مغلق استعدادا لمواجهة أسوان.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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