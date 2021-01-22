شكرا لقرائتكم خبر عن مهمة توعوية لنجوم بطولة أبوظبي للجولف والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - مع انطلاقة بطولة أبوظبي إتش إس بي سي للجولف، ارتدى أبطال الجولف العالميون أحذية مصممة خصيصاً لزيادة الوعي حول اليوم العالمي لأمراض المناطق المدارية المهملة، والذي يعد الشريك الخيري للبطولة.

ووقف البطل جاستين توماس إلى جانب أبطال كأس رايدر إيان بولتر وتيريل هاتون في الممرات الشهيرة لملعب أبوظبي للجولف بأحذية مصممة بشكل لافت للنظر، لتسليط الضوء على اليوم العالمي للأمراض المدارية المهملة، الشريك الخيري الرسمي للبطولة.

وتضم الأمراض المدارية المهملة 20 مرضاً معدياً يمكن الوقاية منها وتؤثر في أكثر من 1.7 مليار شخص حول العالم وخصوصاً في الفئات السكانية الأكثر تهميشاً والتي يصعب الوصول إليها.

وتقديراً لجهودهم الاستثنائية، قدمت اللجنة المنظمة للبطولة دعوات لجنود خط الدفاع الأول في أبوظبي، لحضور النسخة السادسة عشرة من بطولة سلسلة رولكس التي تختتم في 24 يناير الحالي وذلك تثميناً وعرفاناً للجهود الجبارة التي قدموها في سبيل مكافحة وباء فيروس كوفيد-19.

وسيتمكن الضيوف من الاستمتاع بمشاهدة بعض أفضل لاعبي الجولف في العالم، خلال منافستهم على كأس الصقر المجنح، وتشمل قائمة اللاعبين المشاركين كل من روري ماكلروي وتوماس الفائزين ببطولات «المايجرز»، وحامل لقب البطولة العام الماضي لي ويستوود.