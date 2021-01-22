شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاقة مميزة لسباق أكاديمية «أم الإمارات» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: أيمن بشير

انطلق، صباح أمس الجمعة، في شاطئ جزيرة الحديريات سباق أكاديمية فاطمة بنت مبارك للجري السابع للسيدات، بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي ومركز أبوظبي للصحة العامة، بهدف إتاحة الفرصة للسيدات للمشاركة في تجربة رياضية مميزة وسط أجواء شاطئية طبيعية.

واستضاف السباق 650 مشاركة من محبات رياضة الجري والاستمتاع بممارسة الرياضة في أجواء حيوية وسط المناظر الطبيعية على شاطئ البحر، وأجواء مفعمة بالحماس.

وعبرت فاطمة العلي، ممثلة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، عن سعادتها بتنظيم السباق مرة أخرى، وقالت: كل الشكر والتقدير إلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، «أم الإمارات»، وإلى الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، على الدعم الكبير والرؤية الواضحة التي تساهم في تطوير الرياضة النسائية.