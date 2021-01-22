شكرا لقرائتكم خبر عن شباب الأهلي يتصدر سباق الحمرية للدراجات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تصدر شباب الأهلي، سباق الحمرية للدراجات لفئة الكبار لمسافة 75 كم ، بعد فوز دراجه المقيم السلوفيني جرجا بول بالمركز الأول، تلاه زميله ناصر المعمري، وحل دراج نادي أبوظبي طلال البلوشي في المركز الثالث .

وفي منافسات فئة تحت 23 سنة، حسم جاسم علي، من نادي شباب الأهلي المركز الأول، تلاه زميله عمر الجسمي، فيما جاء دراج نادي النصر أسامة صباهي في المركز الثالث.

توج الفائزين خليفة بن عمير، نائب رئيس الاتحاد رئيس اللجنة الفنية، وياسر الدوخي الأمين العام، ونايف جكة، الأمين العام المساعد ورئيس لجنة الحكام.

وأشاد ابن عمير بمعدل سرعة السباق التي بلغت 44 كم / ساعة، حيث شهد السباق بداية قوية منذ الدورة الأولى، ومنافسة كبيرة من قبل الأندية ،معبراً عن سعادته بالمستوى البدني والفني للاعبين، وتمنى للاعبين التوفيق في السباق الذي سيقام في 29 الحالي وينطلق من أمام نادي المدام .

من جانبه، أثنى ياسر الدوخي على نجاح السباق، وما شهده من إثارة وقوة وتنافس شريف بين جميع المشاركين، كما أشاد بجهد الطاقم الفني بالاتحاد المشرف على التنظيم .