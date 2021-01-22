«بلون باي ويند» لحمدان بن محمد بطل جبل علي للميل

دبي: أحمد عزت

برعاية سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، الداعم الأول والأب الروحي لمضمار جبل علي، واصل المضمار الأصفر سباقاته المثيرة في هذا الموسم، وأقيم،الجمعة، سباق زعبيل، السابع في روزنامة هذا الموسم، وشهد قمة الإثارة، في 7 أشواط خصصت للخيول المهجنة الأصيلة، وبلغ عدد المشاركين 75 خيلاً، سعت جميعها للفوز بما مجموع جوائزه مليون و75 ألف درهم، برعاية كاملة من إسطبلات شادويل وديرنزتاون.

وتقدم حضور السباق، ميرزا الصايغ مدير مكتب سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، والمهندس شريف الحلواني مدير مضمار جبل علي، وأعضاء اللجنة المنظمة لسباقات سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم عبد الله الأنصاري ومسعود محمد وتوفيق الداعوق، وعدد من الملاك والمدربين.

وكان أبرز أشواط الحفل «بطولة جبل علي للميل» التي جرت في الشوط الرابع لمسافة 1600 متر «الفئة الثالثة»، وشارك فيه 12 خيلاً تنافست على جوائز قدرها 575 ألف درهم برعاية إسطبلات شادويل، لكن الحصان «بلون باي ويند» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، حسم الفوز لصالحه في زمن قدره 1:37:97 دقيقة وبفارق بلغ 4 أطوال، بإشراف المدرب سالم بن غدير وقيادة الفارس زافير زياني.

وعقب نهاية السباق، توج ميرزا الصايغ مدير مكتب سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية الفائزين بالبطولة.

وانطلق الحفل بسباق إسطبلات شادويل الذي خصص للخيول المهجنة الأصيلة، وجرى لمسافة 1400 متر، بمشاركة 11 خيلاً، وبلغ مجموع جوائزه 80 ألف درهم، وكان الفوز من نصيب «هايد بارك» لسلطان علي، بإشراف سالم بن غدير وقيادة الفارس رويستون فرنش.

وشهد الشوط الثاني مشاركة 9 خيول، تنافست في سباق لمسافة 1400 متر، بلغ مجموع جوائزه 100 ألف برعاية مزارع شادويل، وذهب الفوز به لمصلحة المهر «شامخ» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، بإشراف المدرب نيكولاس بشالارد، وقيادة الفارس ريان كوراتولو، وعقب نهاية الشوط، توج عبد الله الأنصاري الفائزين بالبطولة.

أما الشوط الثالث الذي جرى لمسافة 1200 متر، فشهد مشاركة 9 خيول وبلغ مجموع جوائزه 100 ألف درهم برعاية مزارع ديرنزتاون، وخلاله واصل المهر «هاري أب» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، انتصاراته، وحقق الفوز الثاني على التوالي في مضمار جبل علي، بإشراف سالم بن غدير وقيادة الفارس رويستون فرنش.

وشهد الشوط الخامس الذي جرى لمسافة 1600 متر «تكافؤ»، مشاركة 11 خيلاً وبلغ مجموع جوائزه 72 ألف درهم برعاية مزارع شادويل، وتوج به الحصان «مزغران» لعيلان المهيري، بإشراف المدرب ساتيش سيمار، وقيادة الفارس تاج أوشي.

وسجل «عبيان» لسلطان البلوشي الفوز في الشوط السادس الذي امتد لمسافة 1950 متراً، وبلغ مجموع جوائزه 64 ألف درهم برعاية مزارع ديرنزتاون بإشراف مجيب رحمان وقيادة أدري دي فريز.

واختتم الحفل بسباق هانديكاب لمسافة 1000 متر، بلغ مجموع جوائزه 84 ألف درهم برعاية إسطبلات شادويل، وذهب الفوز لمصلحة «شنغهاي سيتي» لنقابة بورسلي للسباقات بإشراف المدرب راشد بورسلي وقيادة فابريس فيرون.

تكريم وسيارة

وخلال منافسات السباق، قام المهندس شريف الحلواني مدير مضمار جبل علي وياسر مبروك من هيئة الإمارات للسباقات بتتويج نجوم السباق الماضي، وهم المدرب سالم بن غدير والفارس رويستون فرنش، وتسلم المدرب سانديب الجائزة نيابة عن سالم بن غدير.

وفاز الزميل فراس عوض المصور في قناة «دبي ريسينج» بالسحب الذي أجري للإعلاميين على السيارة المقدمة من شادويل كمكرمة من سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم.

ميرزا الصايغ يهنئ حمدان بن محمد

توجه ميرزا الصايغ، مدير مكتب سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، وزير المالية، بالتهنئة إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، مالك «بلون باي ويند» بطل «بطولة جبل علي للميل» الذي قدم أداءً قوياً في السباق، واستطاع أن يصل إلى الأمتار الأخيرة بنجاح، واستمر نهجه المتقدم حتى آخر متر من السباق، وهو ما يدل على قوة البطل.

وقال ميرزا الصايغ: «نتشرف بأن يكون الفوز بأبرز الأشواط من نصيب سمو ولي عهد دبي، وهي بالتأكيد فرصة رائعة لأن تتشارك شادويل مع سموه على منصة التتويج، من خلال أبرز سباقات الحفل»، وعبّـر الصايغ، عن سعادته البالغة بالمستوى المثير الذي ظهر عليه «سباق زعبيل» بوجه عام، وكذلك مشاركة شادويل وديرنزتاون في رعاية السباق.

وأعلن الصايغ أن سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، أمر بمكرمة قدرها 15 ألف درهم للجمهور في السباق الختامي، وسيتم تنظيمها عن طريق السحب الإلكتروني، بحيث يحصد صاحب المركز الأول 5 آلاف درهم، ومن الثاني للسادس 2000 درهم.

شريف الحلواني: شكراً حمدان بن راشد

تقدم المهندس شريف الحلواني مدير مضمار جبل علي، بالشكر الجزيل لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، وزير المالية، لدعم سموه لسباقات المضمار الأصفر.

وقال: مضمار جبل علي يسعى دائماً للعمل والاجتهاد من أجل أن تخرج سباقاته على أعلى مستوى، ونتمنى عودة الجماهير في أقرب فرصة، فوجودهم يمثل حافزاً كبيراً للقيام بالمزيد من أجلهم، وذلك بتوجيهات من سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم الأب الروحي للمضمار الأصفر.