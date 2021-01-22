شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يرد على اتهامات تفويت عماد النحاس للأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رد محمد أبو العلا، محلل الأداء بالجهاز الفني لفريق المقاولون العرب، على الاتهامات التى ترددت من قبل البعض في الساعات الأخيرة، لعماد النحاس مدرب ذئاب الجبل، بـ "تفويت" مباراة الأهلي، وتعمد الخسارة من الفريق الأحمر بثلاثة أهداف رغم التقدم بهدفين خلال المباراة التى جمعت الفريقين أمس ضمن منافسات الجولة التاسعة للدوري.

وقال أبو العلا عبر حسابه الشخصى على فيس بوك: لا بس عماد النحاس مفوت الماتش علي اساس ان المقاولون قبل عماد النحاس كان بيكسب اي ماتش مع الاهلي 3/0مثلا وبقي يخسر دلوقتي طيب وحاجه تانيه هو الزمالك لما بيخسر كتير من الاهلي كل المدربين الي بتبقي ماسكه وقتها كانو مفوتين بردو .

أضاف: طيب اسمع وافهم اي مدرب ايأً كانت انتمائاته مش عايز يكسب ويعمل تاريخ ل اسمه ولشغله بجد الموضوع بقي مخزي وفج . وخودها مني بقي بالضمان مفيش مدرب في مصر ينفع يجي في تفكيره بس انه يخسر قصد من اي فريق هو بيشجعه عشان ببساطه اي مدرب اهلاوي نفسه يمسك الاهلي واي مدرب زمالكاوي نفسه يمسك الزمالك وانك تتعامل كويس وتعمل نتايج ايجابيه مع فرق كبيره زي الاهلي والزمالك وتكسبهم دي بتقربك اكتر لحلمك.

أردف: يبقي استحاله انه يبقي في قاموس حياته انه يفكر كده فا نصيحه ارتقو بالتفكير قبل الكلام علي اي حد لو شوفتوا حالة ك عماد بعد الماتش انه خسر بعد مكان كسبان ٢ والله والله والله مافي حد يفكر في غير انه كان نفسه يكسب الاهلي .

استأنف: والله مكان مضايق كده لما خسرنا من الزمالك انا بحلف وشهادة قدام ربنا علي فكره واللي يعرفني عارف اني زمالكاوي ونفس الفكره واحنا بنلاعب الزمالك انا ببقي نفسي نكسب الزمالك جدا عشان ده شغلي وده ضمير وأمانه واكل عيشي ولازم اراعي ربنا فيه وهتحاسب علي ده .

واختتم: لو خسرت من الزمالك مش هستفاد حاجه محدش هيجي يقولي خد مكافئه الماتش الي بشتغل عشانها لما اخسر وانا قاصد بجد انا زعلان جدا والله من الي بشوفه. نختلف فنيا ده مقبول غير كده مش مقبول بالمره.