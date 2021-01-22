شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا تلتهم المدربين في الايجيبشن ليج.. الإسماعيلى يستحوذ على نصيب الأسد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ضرب فيروس كورونا صفوف المدربين في الايجيبشن ليج بعدما تعرض ستة من المدربين للإصابة بالفيروس اللعين وكان الاسماعيلى صاحب نصيب الأسد في تلك الإصابات بعدما تعرض لمأزق بالغ الصعوبة قبل مواجهة غزل المحلة بالاسبوع التاسع للمسابقة.

*حمادة صدقى

ظهرت مسحة كورونا الخاصة بحمادة صدقى المدير الفني الجديد للإنتاج الحربى إيجايبة رغم تعافيه من الفيروس اللعين منذ فترة قصيرة لتظهر الاجسام المضادة في العينة الخاصة به وتبعده عن قيادة أولى مبارياته مع ناديه الجديد الذى تولى مسئولية لمدة موسماً ونصف الموسم عقب رحيل مختار مختار عن منصبه.

وعمل حمادة صدقى مدربا مساعدا للمنتخب المصرى الأول فى جهاز حسن شحاتة فى الفترة من 2004 حتى 2011، وفاز بلقب أمم أفريقيا ثلاث مرات أعوام 2006 بالقاهرة، و2008 بأكرا، و2010 بأنجولا

*خالد القماش

وتسببت إيجايبة مسحة كورونا في إبعاد خالد القماش عن قيادة النادى الاسماعيلى في مباراته أمام غزل المحلة بالجولة التاسعة للدوري وهى المباراة التي أسندت له بشكل مؤقت من إدارة الدراويش لحين تعيين جهاز فنى أجنبى جديد.

وسبق القماش قيادة الدراويش موسم 2015 - 2016 حيث خاض 22 مباراة منهم 18 لقاء فى الدورى و4 مباريات فى كأس مصر وفاز الفريق فى 9 مباريات وتعادل 7 لقاءات وخسر 6، له 25 هدفا وعليه 24 هدفا وحقق كلين شيت فى 11 مباراة.

*أحمد فوزى

تمت الاستعانة بأحمد فوزى في منصب المدرب العام بجهاز أحمد العجوز الذى سيقود الاسماعيلى بشكل مؤقت في مباراته أمام غزل المحلة قبل أن تتأكد إصابته بفيروس كورونا ليتم استبعاده الجهاز.

*عطية صابر

تمت الاستعانة بعطية صابر في منصب المدرب العام بجهاز خالد القماش المؤقت لتدريب الاسماعيلى قبل أن تثبت المسحة الأولى إصابته بفيروس كورونا فيما جاءت المسحة الثانية سلبية ليتم الإستعانة بخدماته بدلا من أحمد فوزى .

*أبو طالب العيسوى

اعتذر أبو طالب العيسوى المدير الفني للنادى الاسماعيلى عن الاستمرار في تدريب الدراويش وعقب رحيله مباشرة تأكدت اصابته بفيروس كورونا ليخضع للعزل المنزلى وفقاً لبروتوكول وزارة الصحة .

أسدل الستار على الولاية الثالثة لـ"أبو طالب العيسوى" مديراً فنياً للإسماعيلى بعد اعتذاره عن الاستمرار فى منصبه ، وشهدت الولاية الثالثة للعيسوى تلقى ثلاثة هزائم بواقع مباراتين فى الدوري المحلى أمام المقاصة ثم المقاولون العرب بجانب الخروج من البطولة العربية من الدور قبل النهائى بعد الخسارة من الرجاء المغربى بثلاثية دون رد بمراكش.

وإجمالا تولى العيسوى تدريب الإسماعيلى فى 17 مباراة خلال 3 فترات مختلفة، فاز 7 تعادل 6 خسر 4 له 18 هدفًا عليه 16 هدفًا كلين شيت 8 مباريات

*طارق سليمان

تأكدت إصابة طارق سليمان مدرب حراس مرمى البنك الاهلى الصاعد حديثاً لدوري الأضواء والشهرة بفيروس كورونا ليعلن محمد يوسف المدير الفني للفريق غيابه عن المباريات المقبلة للفريق لحين تعافيه من الفيروس.