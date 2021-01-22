شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب بيراميدز: افتقدنا الشراسة الهجومية أمام سموحة.. ومشادة السعيد وجبر "عادية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الأرجنتيني رودلفو أروبارينا المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، إن الأداء في المباراة لا يرتقي لمستوى الفريقين ولم يكن على المستوى المأمول، موضحا أن سموحة لعب على الدفاع الكامل ولم ينجح لاعبو بيراميدز في اختراق الدفاع، مع خطأ دفاعي للاعبيه كلفه التعادل وخسارة نقطتين هامتين موضحا أن التعادل نتيجة طبيعية طبقا للأداء الذي قدمه كل فريق.

شدد أروابارينا خلال المؤتمر الصحفى، على أن بيراميدز لم يلعب بالصورة الجيدة المطلوبة وافتقد الشراسة الهجومية المطلوبة في تلك المباريات، والفريق بحاجة إلى التحسن في المباريات في جميع المراكز دفاعا وهجوما.

شدد المدير الفنى لبيراميدز على أنه من وجهك نظره قرر الدفع بأحمد توفيق في مركز الظهير الأيسر حيث يجيد في اليمين واليسار وهذا لا يقلل مطلقا من طارق طه الظهير الأيسر للفريق، موضحا أن الاحتكاكات البدنية طغت على الأداء الفني خلال المباراة وبالتالي لم تكن هناك خطورة كبيرة أو فرص أكبر.

وحول ما حدث بين القائد عبد الله السعيد والمدافع علي جبر موضحا أنها أمور عادية لرغبة اللاعبين في الفوز وتحقيق الانتصار واللعب بصورة أفضل وطبيعي يكون هناك حديث بين اللاعبين وهذه الأمور في أي فريق خلال التدريبات أو المباريات ولا يجب تضخيمها والكل على قلب رجل واحد ورغبة كل اللاعبين هي الفوز وتحقيق الانتصار.