شكرا لقرائتكم خبر عن أكرم يسرى بدلا أحمد مؤمن من فى قائمة منتخب مصر لمواجهة بيلاروسيا بمونديال اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفنى لمنتخب مصر لكرة اليد بقيادة الإسبانى روبرتو باروندو جارسيا قائمة منتخب مصر إستعدادا لمواجهة بيلاروسيا فى السابعة مساء اليوم فى ثان مواجهات الدور الرئيسى للمجموعة الرابعة ببطولة العالم التى تستضيفخا مصر حاليا و تستمر حتى يوم 31 يناير الجارى .

و تشهد القائمة دخول اللاعب أكرم يسرى بدلا من أحمد مؤمن .

و تتضمن قائمة المباراة كلا من اللاعبين : كريم هنداوي – عصام الطيار – عمر الوكيل – أكرم يسرى – علي زين – يحيى الدرع – حسن قداح – أحمد هشام السيد – سيف الدرع – إسلام حسن – يحيى خالد – أحمد الأحمر – محمد سند – محمد ممدوح هاشم – إبراهيم المصري – وسام نوار.

و حرص المدير الفنى لمنتخب اليد جارسيا على إلقاء محاضرة فيديو للاعبين لشرح نقاط القوة و الضعف لدى المنتخب البيلاروسي .

و يسعى المدير الفنى الأسبانى باروندو إلى تحقيق الفوز فى مباراة الليلة ، قبل مواجهة سلوفينيا بعد غدا الأحد فى ختام الدور الرئيسى ، بعدما نجح فى تحقيق الفوز على الإتحاد الروسى بنتيجة 28 / 23 أول أمس الأربعاء فى أول مواجهات الدور الرئيسى .

و يمتلك منتخب مصر فى الدور الرئيسى حتى الأن 4 نقاط ، خاصة أنه صعد من الدور الأول بنقطتين من المواجهات المباشرة مع المنتخبات الصاعدة معه ، خاصة أنه فاز على مقدونيا و خسر أمام السويد بفارق هدف ، بينما حقق الفوز على تشيلى فى إنطلاق المونديال و التى فشلت فى الصعود إلى الدور الرئيسى