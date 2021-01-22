شكرا لقرائتكم خبر عن تعقيم وتطهير مرافق الاتحاد السكندرى بعد ظهور 16 حالة كورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
تنفيذاً لتوجيهات مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحى تم اليوم تعقيم و تطهير لكافة المرافق بالنادى و خاصة غرف تغيير الملابس و صالة الجيم بفرع النادي بسموحة تحت إشراف اللواء أيمن عوض مدير عام فرع سموحة و يتم هذا الإجراء بشكل دوري لجميع أرجاء و مرافق نادي الاتحاد السكندري بالمقر الرئيس بالشاطبى و بفرع سموحة بالمواد المُطهرة المُخصصة لهذا الغرض للحفاظ على صحة السادة الأعضاء
و يلتزم جميع العاملين بالنادي بإرتداء الكمامات الصحية و أستخدام المواد المُطهرة حفاظاً على صحتهم و صحة الأعضاء أيضاً ، و بأشراف مباشر من الأستاذ جاسر شمس المدير التنفيذي الذي وجه الشكر للأستاذ محمد مصيلحى رئيس النادى على أهتمامه البالغ و متابعته المستمرة للإجراءات الاحترازية التي ينتهجها نادى الاتحاد السكندرى حفظاً على صحة الأعضاء و العاملين بالنادى.
فيي وقت سابق ، كشف حسام حسن المدير الفني لنادى الاتحاد السكندري، أن إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا في فريق الاتحاد ارتفع إلى 12 لاعبا بعد المسحة التي أجراها الفريق بالاضافة الى 4 اعضاء الجهاز الفني .
وقال حسام حسن في تصريحات خاصة: "نتيجة مسحة كورونا أظهرت إصابة 6 لاعبين بفيروس كورونا بالإضافة إلى الـ6 لاعبين الذين يعانون من الفيروس والتي تسببت في تأجيل مباراة إنبى، وإجمالي الإصابات بكورونا 12 إصابة وكل اللاعبين يخضعون وفقا للبرتوكول قضاء 14 يوما، ولازم اللاعيبه دى تعمل فترة إعداد من جديد في الموضوع صعب جدا".
وأضاف حسام حسن: "متفائل جدا بمستقبل الفريق، لعبنا 6 مباريات منها 5 لقاءات خارج ملعبنا ومفيش فريق لعب بره ملعبهم زى الاتحاد، والاتحاد يعانى منذ 3 مواسم وكل موسم بيعقد في الدورى على آخر مباراة، فإحنا بنحاول نرتب الدنيا ونجهز الفريق ولكن الظروف صعبة جدا ومش لاقي حل واتحاد الكرة الله يكون في عونه.. وراضى جدا على اللاعبين الموجودين في زعيم الثغر".
وتابع حسام حسن: "سعيد جدا بالتعامل مع شخصية كبيرة زى محمد مصيلحى، ونفسى أعمل فريق قوى زى ما عملت للمصرى الذى أصبح ماشى بشكل تمام بفضل تأسيسى للفريق منذ فترة"