شكرا لقرائتكم خبر عن تعقيم وتطهير مرافق الاتحاد السكندرى بعد ظهور 16 حالة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تنفيذاً لتوجيهات مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحى تم اليوم تعقيم و تطهير لكافة المرافق بالنادى و خاصة غرف تغيير الملابس و صالة الجيم بفرع النادي بسموحة تحت إشراف اللواء أيمن عوض مدير عام فرع سموحة و يتم هذا الإجراء بشكل دوري لجميع أرجاء و مرافق نادي الاتحاد السكندري بالمقر الرئيس بالشاطبى و بفرع سموحة بالمواد المُطهرة المُخصصة لهذا الغرض للحفاظ على صحة السادة الأعضاء

و يلتزم جميع العاملين بالنادي بإرتداء الكمامات الصحية و أستخدام المواد المُطهرة حفاظاً على صحتهم و صحة الأعضاء أيضاً ، و بأشراف مباشر من الأستاذ جاسر شمس المدير التنفيذي الذي وجه الشكر للأستاذ محمد مصيلحى رئيس النادى على أهتمامه البالغ و متابعته المستمرة للإجراءات الاحترازية التي ينتهجها نادى الاتحاد السكندرى حفظاً على صحة الأعضاء و العاملين بالنادى.