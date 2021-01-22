شكرا لقرائتكم خبر عن فرج عامر: فضيحة لشريف إكرامى.. ولاعبو بيراميدز أصحاب الملايين يتصنعون الإصابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هاجم المهندس فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، لاعبى نادى بيراميدز، متهمًا إياهم بتصنع الإصابة خلال مباراة بيراميدز وسموحة، التي جمعتهما، اليوم الجمعة، على ستاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة التاسعة لمسابقة الدوري الممتاز.



فرج عامر

وكتب فرج عامر، فى تغريده عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الإجتماعى تويتر، "عيب على لاعبى بيراميدز اللى بملايين يتصنعوا الإصابة والتمثيل داخل استاد الاسكندرية فى مواجهة سموحة.. هى الملايين مدفوعة للعب ولا التمثيل؟"، وأضاف فى تغريده أخرى، "فضيحة فى استاد الإسكندرية شريف إكرامى دخل بالكورة الجون والحكم لم يحسبها، ولم يحتكم للڤار"



تغريده فرج عامر

ويحتل سموحة المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 8 نقاط بعدما خاض سبعة مباريات فاز فى واحدة وتعادل فى خمسة لقاءات وخسر مباراة وسجل لاعبوه سبعة أهداف وتلقت شباكه ثمانية أهداف ومازال لديه لقاء مؤجل فيما يحتل بيراميدز المركز الخامس برصيد 12 نقطة بعد أن لعب 7 مباريات فاز في ثلاثة مباريات وتعادل في مثلهم وخسر لقاء وحيد وسجل لاعبيه 10 أهداف وتلقت شباكه سبعة أهداف ومازال لديه لقاء مؤجل.

ويخوض بيراميدز المباراة بتشكيل مكون من.. حراسة المرمى: شريف إكرام، خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - أحمد توفيق - أحمد فتحي، خط الوسط: نبيل دونجا - عمر جابر - رمضان صبحي - إبراهيم عادل - عبد الله السعيد، خط الهجوم: إيريك تراوري.

فيما يخوض سموحة المباراة بتشكيل مكون من.. الهانى سليمان، رجب نبيل، محمد عبد المنعم، أطهر الطاهر، أحمد جمال، محمود حليمو، مصطفى فتحى، أحمد عبد القادر، عبد الكبير الوادى، حسام حسن.