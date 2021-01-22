شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج : كل ما تريد معرفته عن مباراة مصر وبيلاروسيا اليوم في مونديال اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تترقب جماهير الرياضة المصرية مباراة منتبخنا الأول لكرة اليد مع نظيره البيلاروسي فى ثان مواجهات الدور الرئيسى للمجموعة الرابعة ببطولة العالم التى تستضيفها مصر حاليا و تستمر حتى يوم 31 يناير الجارى ، ونرصد في التقرير التالي أهم المعلومات المرتبطة بمباراة مصر وبيلاروسيا في كأس العالم لليد وإلى التفاصيل:

س: ما هو موعد وملعب مباراة مصر وبيلاروسيا اليوم؟

ج: المباراة تقام على صالة إستاد القاهرة في السابعة مساءً

س: ماذا يحتاج الفراعنة في مباراة الليلة؟

ج: يحتاج منتخب مصر بقيادة مدربه الأسباني باروندو إلى تحقيق الفوز قبل مواجهة سلوفينيا بعد غد الأحد فى ختام الدور الرئيسى ، بعدما نجح فى تحقيق الفوز على الاتحاد الروسى بنتيجة 28 / 23 أول أمس الأربعاء فى أول مواجهات الدور الرئيسى .

ماذا عن باقي مواجهات الدور الرئيسي لكاس العالم لكرة اليد ؟

ج: تشهد مواجهات الدور الرئيسى بجانب مواجهات مصر لقاءات بين كلا من ،مقدونيا الشمالية مع الإتحاد الروسى و سلوفينا مع السويد فى نفس المجموعة ، بينما يلتقى فى المجموعة الثالثة مواجهات بين كلا من ،النرويج مع الجزائر و أيسلندا مع فرنسا وسويسرا مع البرتغال ، بينما تشهد مواجهات كأس الرئيس من المراكز الـ 25 إلى 32 لقاءات بين كلا من ، المغرب مع كوريا الجنوبية و النمسا مع تشيلى .

س: ماذا عن "زي" الفراعنة في مواجهة الليلة؟

ج: نور أبو زيد إدارى منتخب مصر الأول لكشف عن إرتداء الفراعنة الزى الأسود أمام بيلاروسيا .