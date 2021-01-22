شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يختتم تدريباته ويتوجه لإقامة معسكر مغلق استعدادًا لأسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته الجماعية على استاد عبد اللطيف أبو رجيلة، استعدادا لمواجهة أسوان المقرر لها غدا السبت، في إطار منافسات الجولة التاسعة للدوري الممتاز، وركز الجهاز الفني على تنفيذ بعض النقاط الفنية والجمل التكتيكية، وقام باتشيكو ومدحت عبدالهادي بإيقاف المران أكثر من مرة لتوجيه التعليمات للاعبين.

وعقب المران تناول الفريق وجبة الغداء بمطعم النادي، قبل التوجه بعد قليل إلى أحد فنادق القاهرة للدخول في معسكر مغلق استعدادا لمواجهة أسوان.

وحرص الجهاز الفني للزمالك بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو، على توجيه الشكر للجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة على الجهد المبذول في الفترة الأخيرة.

وأشاد المدير الفني البرتغالي بمجهودات طبيب الزمالك في الحفاظ على سلامة، وصحة جميع اللاعبين، ودوره الكبير في تنفيذ الإجراءات الاحترازية المتبعة في ظل جائحة كورونا.

فى سياق أخر، قرر مسئولو نادى الزمالك الاستئناف على عقوبة ايقاف مصطفى محمد مهاجم الفريق الكروى الأول، بعد القرار الذى أعلنته لجنة الانضباط بالكاف قبل ساعات، بإيقاف اللاعب أربع مباريات مقبلة من بطولات CAF للأندية، بالإضافة إلى غرامة قدرها 10 آلاف دولار على نادى الزمالك بسبب سوء سلوك لاعبيه، على خلفية الأحداث التى تبعت مباراة نهائي القرن بين الأهلي والزمالك بدوري أبطال أفريقيا، والتى انتهت بتتويج الأهلي باللقب بعد الفوز على غريمه التقليدي بهدفين مقابل هدف.

وجهز الزمالك مذكرة الاستئناف على عقوبة الاتحاد الأفريقى التى وقعت على مصطفى محمد، من أجل طلب تخفيف العقوبة، خاصة وإن اللاعب يعد من العناصر الأساسية بالفريق، وإيقافه 4 مباريات سيؤثر بالسلب على مشوار الزمالك فى دورى أبطال أفريقيا بنسخته الحالية.

ويغيب مصطفى محمد بناءً على تلك العقوبة عن 4 مواجهات فى دور المجموعات، وهم مولودية الجزائر المقرر لها 12 أو 13 فبراير، وتونجيث السنغالى المقرر لها 23 فبراير، والترجى التونسى فى تونس يوم 5 أو 6 مارس، والترجى فى القاهرة المقرر لها 16 مارس.

وكان مصطفى محمد قد اشتبك مع حسين الشحات لاعب الأهلى عقب انتهاء نهائى أفريقيا والذى شهد أحداثا مؤسفة أظهر خلالها الحكم الجزائرى مصطفى غربال الكارت الأحمر لهما وكتب فى تقريره ما دار مما جعل الكاف يصدر عقوبة بالإيقاف لكلا منهما أربع مباريات.