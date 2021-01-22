شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى فتحى يرفض تقدم بيراميدز ويتعادل لسموحة فى الشوط الأول.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الشوط الأول من عمر مباراة سموحة وبيراميدز بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما، فى المباراة التي تجمعهما حاليًا على ستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة التاسعة لمسابقة الدوري الممتاز، حيث تقدم إبراهيم عادل لبيراميدز ثم نجح مصطفى فتحى بعد أقل من دقيقة فى تسجيل التعادل لسموحة.

جاءت أحداث الشوط الأول سريعة وحاول سموحة البحث عن هدف التقدم مبكرًا وفى الدقيقة 8 كاد الفريق أن يحرز هدف التقدم لولا عدم التفاهم بين حسام حسن وأحمد عبد القادر لاعبا سموحة أمام مرمى شريف إكرامى، كما سدد مصطفى فتحى كرة حملت طابع الخطورة تمكن إكرامى من الإمساك بها بكل ثبات.

وفى الدقيقة 19 سدد حسام حسن كرة صاروخية من خارج منطقة الجزاء مرت أعلى مرمى بيراميدز، وفى الدقيقة 24 سدد إبراهيم عادل كرة بعد عرضية من عبد الله السعيد ارتطمت في عارضة الهانى سليمان، وتوقفت المباراة في الدقيقة 31 لتعرض أحمد فتحى وعبد الكبير الوادى للإصابة بعد التحام هوائي قوى.

وفى الدقيقة 38 سجل إبراهيم عادل هدف التقدم لبيراميدز، وبعد أقل من دقيقة سجل مصطفى فتحى أول أهدافه ويتعادل لسموحة.

ويحتل سموحة المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 8 نقاط بعدما خاض سبعة مباريات فاز فى واحدة وتعادل فى خمسة لقاءات وخسر مباراة وسجل لاعبوه سبعة أهداف وتلقت شباكه ثمانية أهداف ومازال لديه لقاء مؤجل فيما يحتل بيراميدز المركز الخامس برصيد 12 نقطة بعد أن لعب 7 مباريات فاز في ثلاثة مباريات وتعادل في مثلهم وخسر لقاء وحيد وسجل لاعبيه 10 أهداف وتلقت شباكه سبعة أهداف ومازال لديه لقاء مؤجل.

ويخوض بيراميدز المباراة بتشكيل مكون من.. حراسة المرمى: شريف إكرام، خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - أحمد توفيق - أحمد فتحي، خط الوسط: نبيل دونجا - عمر جابر - رمضان صبحي - إبراهيم عادل - عبد الله السعيد، خط الهجوم: إيريك تراوري.

فيما يخوض سموحة المباراة بتشكيل مكون من.. الهانى سليمان، رجب نبيل، محمد عبد المنعم، أطهر الطاهر، أحمد جمال، محمود حليمو، مصطفى فتحى، أحمد عبد القادر، عبد الكبير الوادى، حسام حسن.