شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يتعادل مع سموحة 1 / 1 ويعود بـ"نقطة" من الإسكندرية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق سموحة التعادل أمام بيراميدز بنتيجة 1 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، على ستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة التاسعة لمسابقة الدوري الممتاز، حيث تقدم إبراهيم عادل لبيراميدز ثم نجح مصطفى فتحى بعد أقل من دقيقة فى تسجيل التعادل لسموحة، ليصبح الفريق السكندرى أكثر الفرق تحقيقًا للتعادلات فى مسابقة الدورى بالموسم الحالى حتى الأن.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد سموحة للنقطة 9 فى المركز التاسع، بعدما خاض 8 مباريات فاز فى واحدة وتعادل فى 6 لقاءات وخسر مباراة وسجل لاعبوه 8 أهداف وتلقت شباكه 9 أهداف ومازال لديه لقاء مؤجل فيما يحتل بيراميدز المركز الخامس برصيد 13 نقطة بعد أن لعب 8 مباريات فاز في ثلاثة مباريات وتعادل في 4 وخسر لقاء وحيد وسجل لاعبيه 11 أهداف وتلقت شباكه 8 أهداف ومازال لديه لقاء مؤجل.

اهداف المباراة

أحداث الشوط الأول

جاءت أحداث الشوط الأول سريعة وحاول سموحة البحث عن هدف التقدم مبكرًا وفى الدقيقة 8 كاد الفريق أن يحرز هدف التقدم لولا عدم التفاهم بين حسام حسن وأحمد عبد القادر لاعبا سموحة أمام مرمى شريف إكرامى، كما سدد مصطفى فتحى كرة حملت طابع الخطورة تمكن إكرامى من الإمساك بها بكل ثبات.

وفى الدقيقة 19 سدد حسام حسن كرة صاروخية من خارج منطقة الجزاء مرت أعلى مرمى بيراميدز، وفى الدقيقة 24 سدد إبراهيم عادل كرة بعد عرضية من عبد الله السعيد ارتطمت في عارضة الهانى سليمان، وتوقفت المباراة في الدقيقة 31 لتعرض أحمد فتحى وعبد الكبير الوادى للإصابة بعد التحام هوائي قوى.

وفى الدقيقة 38 سجل إبراهيم عادل هدف التقدم لبيراميدز، وبعد أقل من دقيقة سجل مصطفى فتحى أول أهدافه ويتعادل لسموحة.

أحداث الشوط الثانى

بدأت أحداث الشوط الثانى سريعة وحماسية، وخرج مصطفى فتحى ودخل إسلام كمال مع بداية الشوط، وفي الدقيقة 50 انفرد إبراهيم عادل بمرمى الهانى سليمان وكاد أن يسجل الهدف الثانى لفريقه إلا إن الدفاع أنقذ الموقف وتدخل في الوقت المناسب، وفى الدقيقة 51 كاد إسلام كمال أن يسجل هدف سموحة الثانى إلا إن الكرة مرت بجوار القائم.

فى الدقيقة 57 أجرى أروابارينا تبديلين دفعة واحدة بخروج إريك تراورى وعمر جابر، ونزول جون أنطوى وإسلام عيسى، وفى الدقيقة 60 تعرض نبيل عماد دونجا للإصابة وخرج لتلقى العلاج ثم عاد مرة أخرى.

فى الدقيقة 66 تلقى الهانى سليمان البطاقة الصفراء بداعى تعمد إضاعة الوقت، وفى الدقيقة 71 خرج أحمد عبد القادر لاعب سموحة ودخل محمود كناريا، وفى الدقيقة 75 سدد إسلام جمال كرة صاروخية أعلى الذاوية اليسرى لمرمى شريف إكرامى، بعدها كاد حسام حسن أن يسجل هدف تقدم سموحة إلا إن إكرامى تصدى لها.

وفى الدقيقة 83 خرج عبد الكبير الوادى لاعب سموحة ودخل رفيق كابو، وخرج من بيراميدز عبد الله السعيد ودخل دودو الجباس، واستمرت محاولات الفريقين لتسجيل هدف الفوز واقتناص الثلاث نقاط، وضغط بيراميدز بكثافة وأهدر رمضان صبحى ودودو الجباس فرصتين قبل أن ينتهى اللقاء بالتعادل السلبى بين الفريقين ويحصد كل منهما نقطة واحدة.

تشكيل الفريقين

ويخوض بيراميدز المباراة بتشكيل مكون من.. حراسة المرمى: شريف إكرام، خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - أحمد توفيق - أحمد فتحي، خط الوسط: نبيل دونجا - عمر جابر - رمضان صبحي - إبراهيم عادل - عبد الله السعيد، خط الهجوم: إيريك تراوري.

فيما يخوض سموحة المباراة بتشكيل مكون من.. الهانى سليمان، رجب نبيل، محمد عبد المنعم، أطهر الطاهر، أحمد جمال، محمود حليمو، مصطفى فتحى، أحمد عبد القادر، عبد الكبير الوادى، حسام حسن.

هدف بيراميدز

هدف سموحة