شكرا لقرائتكم خبر عن الأحمر: لابديل عن الفوز على بيلاروسيا وسلوفينيا للتواجد بين الكبار اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد الأحمر نجم وقائد منتخب مصر، أن الفوز الذي تحقق على فريق الاتحاد الروسي لكرة اليد كان هاما جدا وخاصة بعد الخسارة أمام السويد في ختام الدور الأول.

وقال أحمد الأحمر فى تصريح للموقع الرسمى للبطولة "نعرف أن كل نقطة سوف تكون مهمة جدا بالأدوار المقبلة ونحن نرى أنفسنا في ربع النهائي بمشيئة الله إلا أننا نحتاج للفوز بجميع المباريات المُقبلة كي لا نضع أنفسنا في حسابات معقدة، نرغب في حسم بطاقة التأهل دون النظر لنتائج بقية المنتخبات".

وأوضح قائد الفراعنة: "تمكنا من تخطي أولى العقبات، ننتظر المباراتين المقبلتين وسوف نلعبهما كمباراتي كؤوس ولا بديل لنا فيهما عن الفوز من أجل التأهل واللعب بين الثمانية الكبار."

وحول ردة فعله كقائد للفريق وحديثه مع اللاعبين عقب الخسارة أمام السويد قال الأحمر: "ليس علينا سوى أن نصب تركيزنا على كل مباراة نخوضها على حدة وندخلها من أجل الفوز والنتيجة والتوفيق بيد الله فقط، هذا هو الكلام الذي نقوله للاعبين قبل وبعد كل مباراة، نقيم مجموعة من الاجتماعات فيما بيننا للتأكيد على ذلك".

وشدد "ليس علينا سوى تقديم أقصى ما لدينا في الملعب وألا يبخل أي لاعب بقطرة عرق، علينا أن نقدم أقصى ما لدينا وأيا كانت النتيجة فهي مشيئة الله، المهم ألا يشعر أحدنا بالندم على أنه كان مُقصرا أو أنه لم يقدم كل ما لديه من أجل الفوز وتحقيق ما جاء من أجله."

وعن مباريات مصر المُقبلة في البطولة شدد أحمد الأحمر أن "المنافسة صعبة جدا مؤكدا أنه ليس على اللاعبين "سوى التركيز في كل مباراة على حدة دون التفكير في مباريات أو فرق بعينها".

وأكد الأحمر من جديد على صعوبة جميع المباريات وأنهم يتعاملون معها جميعا كمباريات كؤوس ويجب أن يبذل الفريق أقصى ما لديه من أجل الفوز قبل التفكير في المحطة المُقبلة وكل ذلك من أجل تحقيق أهدافهم والوصول لأبعد نقطة ممكنة في المنافسات.

ووجه أسطورة كرة اليد المصرية رسالته للجمهور طالبا منهم الدعاء في الوقت الذي أبدى حزنه الشديد على عدم تواجدهم خلف الفريق في المدرجات نظرا لظروف فيروس كورونا.

وأتم "لا نطلب منكم سوى الدعاء وعليكم أن تعرفون أننا نبذل أقصى ما لدينا من أجلكم وأننا لا نبخل بذرة جهد، أتمنى أن تستمروا في الدعاء لنا وإن شاء الله يستجيب لدعائكم ونتمكن من إسعادكم وتشريفكم وتحقيق إنجاز كبير لبلادنا مصر."