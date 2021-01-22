شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش يهزم الإنتاج الحربى بثلاثية نظيفة فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تغلب فريق طلائع الجيش على نظيره الانتاج الحربى بثلاثة أهداف نظيفة ، فى إطار مباريات الجولة التاسعة من بطولة الدورى الممتاز ، و اللقاءالذى يقام باستا الرياضة العسكرى .

سجل أهداف الجيش ناصر منسى فى الدقيقة 34 ، و عمروجمال فى الدقيقة 41، بينما أحرز براهيما كونيه الهدف الثالث فى الدقيقة 63 من أحداث المباراة .

وأخفق لاعبى الانتاج فى الوصول الى مرمى طلائع الجيش، بل شهدت المباراة سيطرة من لاعبى الطلائع ، و تسجيلهم الثلاثية بخلاف الفرص المهدرة.

وتألق عمرو جمال ، الذى استعاد الثقة فى نفسه ، حيث سجل هدف وصنع أخر ،لزميله ناصر منسى ، بخلاف وصوله الى مرمى الفريق المنافس أكثر من مرة .

ورفع الطلائع رصيده الى 7 نقاط بعد أن لعب 9 مباريات فاز في اثنان وتعادل في مثله و خسر 6 لقاءات وسجل لاعبيه 10 أهداف وتلقت شباكه 14 هدف فيما تجمد رصيد الإنتاج الحربى عند النقطة 5، بعد أن لعب 8 مباريات فاز في لقاء وتعادل في مباراتين وخسر خمسة مباريات وسجل لاعبيه ثمانية أهداف وتلقت شباكه 19 هدف ومازال لديه لقاء مؤجل.