شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب ..ميار طه لاعبة السلة: بحب النجرسكو و بسمع عمرو دياب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعيدًا عن الرياضة و صالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تحققت على أيديهن، ويظهرن من خلاله اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن، ونجمة اليوم فى برة الملعب هى "ميار طه " لاعب كرة السلة،بنادى الاولمبى والتى تعد من أبرز نجمات اللعبة ، لما شاركت فيه من بطولات عديدة ، وتتألق أيضاً من حيث الشياكة والأناقة خارج صالات المنافسات .



لاعبة السلة

ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة ؟

الديكور، والأمور المتعلقة بالترتيب و التنظيم

ما الأكلة التى تتميزين فى طبخها ؟

النجرسكو ، بعملها بطريقة مختلفة



لاعبة السلة بالاولمبى

لاعبة السلة بالاولمبى

من مطربك المفضل ؟

عمرو دياب بحب كل ألبوماته و أغانيه

لو لم تكونين لاعبة كنتى تتمنى تكونى أيه ؟

لاعبة ، مش متخيلة نفسى الا لاعبة رياضية



ميار طه

لما تتعاكسى فى الشارع .. ايه بيكون رد فعلك ؟

ولا كأنى سامعة حاجة ، بتجاهل الموقف تماما

مين من نجمات السينما كنتى تتمنى تكونى مثلها ؟

مفيش نجمة محددة ، بحب لكل حد عمل معين ، يعنى ممكن احب فنانة بسبب شخصية محددة قدمتها فى عمل فنى



لاعبة الاولمبى

لاعبة الاولمبى

بتحبى الملابس الكاجوال و لا الفورمال ؟

الكاجوال بيكون أسهل

انا فعلا مرتبطة ، و هو رياضي بيلعب في فريق الاتحاد رجال باسكت نفس لعبتى

ولو هترتبطى تحبى ترتبطى برجل رياضى فى تخصصك ولا وظيفة تانية؟

لو طلب منك تسيبى الرباصة هتعملى ايه

لا طبعا أكيد مش هسيبها