شكرا لقرائتكم خبر عن فوتوسيشن ملكى لمنتخب بولندا بعد الفوز على أوروجواى فى مونديال اليد.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خضع المنتخب البولندى لكرة اليد، لجلسة تصوير "فوتوسيشن" على الطريقة الملكية، على هامش مشاركتهم فى بطولة كاس العالم لكرة اليد، المقامة حاليًا فى مصر وبدأت يوم 13 يناير وتستمر حتى يوم 31 من الشهر الجارى، وذلك بعد الفوز على نظيره منتخب أوروجواى.



منتخب بولندا لليد

ونشر الحساب الرسمى للنسخة 27 من بطولة العالم لكرة اليد للرجال - مصر 2021، عبر "تويتر" مقطع فيديو لجلسة التصوير، وكتب فى تعليقه عليها: "طلة ملكية للبولنديين فى جلسة التصوير الخاصة بهم".

وانتهت مباراة المنتخب البولندى أمام أوروجواى، التى أقيمت مساء أمس الخميس، فى إطار منافسات المجموعة الأولى بالدور الرئيسى لبطولة العالم الـ 27 لكرة اليد للرجال، بفوز المنتخب البولندى بنتيجة 16/30.



المنتخب البولندى لكرة اليد

وأقيمت المبارة فى صالة العاصمة الإدارية الجديدة، وأدارها تحكيمياً الطاقم الجزائرى المكون من يوسف للخيرى وسيد على حميدى، وحصل سايكو سيزمون لاعب المنتخب البولندى على لقب رجل المباراة، وبهذه النتيجة يرفع المنتخب البولندى رصيده من النقاط الى 4 نقاط بينما يبقى المنتخب الأورجوانى بلا نقاط.



نجوم المنتخب البولندى

منتخب بولندا لكرة اليد

ويذكر أن المجموعة الأولى بالدور الرئيسى، تضم منتخبات كل من المجر، إسبانيا، ألمانيا، بولندا، البرازيل وأوروجواى، ويشار إلى أن بولندا تعد هذا المنتخب للمنافسة على النسخة الـ 28 "النسخة القادمة" من بطولة العالم والتى تستضيفها بالمشاركة مع السويد عام 2023.



