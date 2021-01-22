شكرا لقرائتكم خبر عن ننفرد بنشر أول صورة للكرة الموحدة الجديدة لمباريات الدورى المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

حصل الخليج 365 على أول صورة للكرة الموحدة الجديدة لمباريات الدورى المصرى التى وصلت مطار القاهرة مؤخرا، والتى تختلف عن الكرة الموحدة التى أقيمت بها المباريات السابقة حيث تحمل الكرة الجديدة هوية مصرية خالصة وتكتسى بألوان علم مصر الأبيض والأحمر والأسود فقط وتم تصميمها خصيصا للدورى المصرى.



الكرة الموحدة الجديدة

وترفض اللجنة الثلاثية التى تدير اتحاد الكرة، استلام ألفين كرة موحدة و300 طقم ملابس للحكام بواقع ( 3 طقم مباريات بالوان اخضر واحمر واسود وترينج خاص ) أرسلتها الشركة الألمانية التي ترعي ملابس المنتخبات ، حيث ترفض اللجنة الثلاثية الاعتراف بمذكرة الاتفاق التي أبرمت بين الشركة واللجنة الخماسية السابقة وتقضى بحصول اتحاد الكرة علي خصم بنسبة 70 %؜ بعد موافقة اللجنة القانونية للاتحاد والجهات الرقابية.

وحصلت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة فى وقت سابق علي عدد 100 كرة مجانا في مباراة السوبر الماضي في ابو ظبي كذلك 1000 كرة للدوري المصري وعدد اطقم حكام ل 50 حكما.

طالبت أندية الدورى الممتاز، اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة باعتماد لائحة النظام الأساسى الجديدة قبل تشكيل رابطة الأندية المحترفة فى الاجتماع المزمع إقامته يوم الاثنين المقبل بمقر الجبلاية، وتحفظت الأندية على تشكيل الرابطة قبل اعتماد اللائحة خاصة وأن تشكيل الرابطة حاليا يعنى أنها ستكون مجرد لجنة أندية وليس رابطة لها استقلالية وصلاحيات واضحة.