شكرا لقرائتكم خبر عن مونديال اليد ..وزير الرياضة يشهد مباريات بطولة العالم في إستاد القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشهد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ، 3 مباريات اليوم ، في ثانى جولات الدور الرئيسى من بطولة العالم لكرة اليد ، و التي تقام بمصر وتستمر حتى 31 يناير الجارى ، وعلى رأسها مباراة منتخب مصر مع نظيره بيلاروسيا والتي تقام في السابعة من مساء اليوم.

ومن المقرر أن يشهد صبحى المباريات التي تقام بصالة ستاد القاهرة ، وهى مواجهات كلا من مقدونيا مع الاتحاد الروسى في الرابعة والنصف، وسلوفينيا مع السويد في التاسعة والنصف مساءا ، بينما تقام مباراة الفراعنة مع بيلاروسيا في السابعة.

بينما تشهد مواجهات كأس الرئيس من المراكز الـ 25 إلى 32 لقاءات بين كلا من ، المغرب مع كوريا الجنوبية و النمسا مع تشيلى .

حقق منتخب مصر لكرة اليد بقيادة الإسباني باروندو جارسيا الفوزعلى نظيرة الروسى بنتيجة 28 _ 23 فى أول مباريات الدور الرئيسى ببطولة العالم لكرة اليد التى تستضيفها مصر وتستمر حتى يوم 31 يناير الجارى بإستاد القاهرة

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن مصر نجحت فى تنظيم بطولة العالم لكرة اليد فى ظروف غير طبيعية ورغم ذلك حصلنا على ثقة دول العالم المختلفة.

وقال صبحى، فى تصريحات صحفية، إن البطولة بها أمور إيجابية كثيرة على رأسها الزيارات التى تقوم لها الوفود للأماكن السياحية مثل الأهرامات وغيرها، وهى رسالة صريحة بالوضع الآمن فى مصر على جميع المستويات خاصة الجانب الصحى ومدى الالتزام بالتباعد الاجتماعى والتعليمات الصحية والطبية للحفاظ على سلامة المنتخبات.