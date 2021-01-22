وزير الرياضة العراقي يزور مقر النادي الأهلي في الجزيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ريهام حمدي:

زار عدنان درجال، وزير الشباب والرياضة العراقي، ونجم الكرة العراقية الأسبق مقر النادي الأهلي بالجزيرة، اليوم الجمعة، على هامش زيارته للقاهرة، حيث كان في استقباله محمود الخطيب، رئيس القلعة الحمراء.

وقام درجال بجولة بمقر النادي بالجزيرة، شملت النصب التذكاري للشهداء، وصالتي الأمير عبد الله الفيصل والشهداء، وحمام السباحة، وملعب مختار التتش، وغرف ملابس اللاعبين، وقاعة مجلس الإدارة.

ومن جانبه، أشاد وزير الرياضة العراقي بالنجاحات الكبيرة التي يحققها النادي، خاصة تتويج فريق الكرة بلقب دوري أبطال إفريقيا، والتأهل لبطولة كأس العالم للأندية المقرر إقامتها في قطر خلال فبراير المقبل.

وأوضح، أن ما حققه الأهلي هو مصدر فخر لجماهير الكرة في العالم العربي، لافتًا أنه مشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية تأتي استكمالًا لنجاحات مجلس إدارته وجماهيره، متمنيًا أن يكون التوفيق حليفًا للاعبين في تحقيق إنجاز جديد يضاف إلى سجلات النادي والرياضة العربية بشكل عام.

وأشاد بالمكانة الكبيرة للنادي الأهلي، خاصة ما يتعلق بحقوق الرعاية والتسويق والاستثمار الرياضي والبنية التحتية، مشيرا إلى أنه يأمل بنقل هذه التجربة إلى الرياضة بالعراق.