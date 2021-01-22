الزمالك يُعلن قائمته لمواجهة أسوان واستعادة صدارة الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رامي بشاي:

أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق الزمالك قائمة فريقه لمواجهة أسوان ضمن منافسات الجولة التاسعة في الدوري مساء السبت على استاد بتروسبورت.

وفقد الزمالك الصدارة بعد فوز الأهلي على المقاولون العرب حيث ارتفع رصيد الفريق الأحمر إلى 20 نقطة، بفارق نقطة عن الأبيض الذي سيستعيد الصدارة لو فاز على أسوان ليقفز للنقطة رقم 22.

وجاءت قائمة الفريق كالتالي:-

حراسة المرمى: محمد أبو جبل – محمد عواد

خط الدفاع: محمد عبد الغني – محمود حمدي الونش – محمد عبد السلام - عبد الله جمعة – أحمد فتوح – حازم إمام – حمزة المثلوثي – أحمد عيد

خط الوسط: فرجاني ساسي -طارق حامد – يوسف إبراهيم أوباما – إسلام جابر – إمام عاشور – أحمد سيد زيزو – محمد أوناجم – محمود عبد الرازق شيكابالا – أشرف بن شرقي – حسين فيصل

خط الهجوم: مصطفى محمد – أسامة فيصل