مدرب بيراميدز يتحدث عن.. مشاهدة السعيد وجبر.. والتعادل أمام سموحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت ـ ريهام حمدي:

قال المدير الفني الأرجنتيني لصفوف بيراميدز، رودلفو أروبارين، إن ماحدث بين قائد فريقه عبدالله السعيد وزميله علي جبر بمباراة سموحة هي أمور عادية في ظل رغبة اللاعبين في الفوز واللعب بصورة أفضل.

وأضاف رودلفو أروبارين، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة:"طبيعي يكون هناك أحاديث بين اللاعبين وفهي أمور تحدث في أي فريق خلال التدريبات أو المباريات ولا يجب تضخيمها والكل على قلب رجل واحد ورغبة كل اللاعبين هي الفوز وتحقيق الانتصار".

وأشار المدير الفني الأرجنتيني لصفوف بيراميدز، إلى أداء فريقه وكذلك سموحة خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة لا يرقى مستوى كلاهما كما لم يكن على المستوى المتوقع، مضيفاً:"سموحة لعب على الدفاع الكامل ولم ينجح لاعبو بيراميدز في اختراق الدفاع، مع خطأ دفاعي للاعبيه كلفه التعادل وخسارة نقطتين هامتين والتعادل نتيجة طبيعية طبقًا للأداء الذي قدمه كل فريق".

وأوضح أروبارين أن وجهة نظره الدفع بأحمد توفيق في مركز الظهير الأيسر حيث يجيد في اليمين واليسار وهذا لا يقلل مطلقًا من طارق طه الظهير الأيسر للفريق، موضحا أن الاحتكاكات البدنية طغت على الأداء الفني خلال المباراة وبالتالي لم تكن هناك خطورة كبيرة أو فرص أكبر.

وشدد المدرب الأرجنتيني على أن بيراميدز لم يلعب بالصورة الجيدة المطلوبة وافتقد الشراسة الهجومية المطلوبة في تلك المباريات، والفريق بحاجة إلى التحسن في المباريات في جميع المراكز دفاعًا وهجومًا.