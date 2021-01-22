الطلائع يقفز 6 مراكز ويغادر قاع الدوري بثلاثية في الإنتاج

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

حقق فريق طلائع الجيش فوزاً مهماً على نظيره الإنتاج الحربي، بثلاثية نظيفة خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة دوري WE.

وسجل ثلاثية طلائع الجيش في مرمى الإنتاج الحربي، كلاً من ناصر منسي في الدقيقة 34، عمر جمال في الدقيقة 40 وإبراهيم كوني في الدقيقة 63.

ويُعد هذا الفوز هو الثاني لطلائع الجيش خلال مشواره بالموسم الجاري من الدوري بعدما فاز عل وادي دجلة بهدف نظيف في الجولة قبل الماضية.

وبهذا الفوز غادر طلائع الجيش قاع جدول الدوري وقفز للمركز الـ 12 برصيد 7 نقاط، بينما تذيّل الإنتاج الترتيب برصيد 5 نقاط.