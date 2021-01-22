بيراميدز يتعثر أمام سموحة قبل مواجهة الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

تعادل سموحة مع ضيفه بيراميدز بهدف لمثله ظهر اليوم الجمعة على ملعب إستاد الإسكندرية، في إطار منافسات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وبهذه النتيجة، رفع بيراميدز رصيده إلى 13 نقطة ليحتل المركز الخامس، فيما أصبح رصيد سموحة 9 نقاط بعد تعادله في آخر أربع مباريات ليحتل المركز التاسع.

ويلتقي بيراميدز أمام الأهلي حامل اللقب يوم الثلاثاء المقبل على ستاد الدفاع الجوي في قمة مباريات الجولة العاشرة من المسابقة المحلية.

وشهد تشكيل سموحة الظهور الأول للوافد الجديد مصطفى فتحي، المنضم حديثًا من الزمالك على سبيل الإعارة، ونجح اللاعب في تسجيل هدف خلال أول مشاركة له.

ملخص المباراة

افتتح بيراميدز باب التسجيل في الدقيقة الـ38 عن طريق إبراهيم عادل، بعدما استغل اللاعب عرضية قوية من عبدالله السعيد داخل منطقة الجزاء ليحولها بضربة رأسية داخل شباك الحارس الهاني سليمان.

ولم يهنأ بيراميدز بتقدمه الذي دام 58 ثانية فقط، حيث أدرك سموحة التعادل سريعا بقدم مصطفى فتحي في الدقيقة الـ39، بعدما حصل على الكرة داخل المنطقة ليودعها في المرمى قبل وصولها للحارس شريف إكرامي.

أجرى سموحة تغييرا اضطراريا مع انطلاق الشوط الثاني بإقحام إسلام جمال بدلا من مصطفى فتحي الذي تعرض للإصابة بعد تسجيل هدفه في شباك بيراميدز مباشرةً، إثر تدخل قوي مع شريف إكرامي.

وظلت النتيجة على حالها في الشوط الثاني الذي لم يشهد إثارة كبيرة حتى أطلق الحكم محمد عادل صافرة النهاية معلنا التعادل بين سموحة وبيراميدز.

تشكيل سموحة: الهاني سليمان، رجب نبيل، محمد عبدالمنعم، أحمد جمال، أطهر الطاهر، أحمد حمص، محمود حليمو، أحمد عبدالقادر، مصطفى فتحي، عبدالكبير الوادي، حسام حسن.

وجلس على مقاعد البدلاء كل من: عمر صلاح، محمود البدري، محمد الترهوني، علي غزال، محمد كناريا، إسلام جمال، رفيق كابو، ديريك نسيبامبي، محمد طلعت.

تشكيل بيراميدز: شريف إكرامي، أحمد فتحي، علي جبر، أحمد سامي، أحمد توفيق، نبيل دونجا، عمر جابر، رمضان صبحي، عبدالله السعيد، إبراهيم عادل، إيريك تراوري.

وجلس على مقاعد البدلاء كل من: مهدي سليمان، أحمد أيمن منصور، عبدالله بكري، طارق طه، محمود حمادة، محمود صابر، إسلام عيسى، جون أنطوي، دودو الجباس.