فرج عامر: فضيحة في مباراة بيراميدز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

اعترض فرج عامر، رئيس نادي سموحة، على عدم احتساب هدف لفريقه في مواجهة بيراميدز، المقامة بينهما في الإسكندرية ضمن منافسات الجولة التاسعة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وكتب عامر عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي أثناء المباراة: "فضيحة في إستاد الإسكندرية، شريف إكرامي دخل بالكرة إلى المرمى والحكم لم يحتسب الهدف ولم يحتكم لتقنية الڤار".

وهاجم رئيس سموحة في منشور آخر لاعبي بيراميدز بداعي التمثيل.

وانتهى الشوط الأول بين سموحة وبيراميدز بالتعادل 1-1، حيث افتتح إبراهيم عادل باب التسجيل قبل أن يسجل مصطفى فتحي، المنضم لسموحة مؤخرًا معارا من الزمالك، أول أهدافه في أول ظهور.

يُذكر أن فريق بيراميدز يحتل المركز السادس في الدوري برصيد 12 نقطة من سبع مباريات خاضها بالمسابقة، فيما يحتل سموحة المركز العاشر في جدول الترتيب برصيد ثماني نقاط من نفس عدد المباريات.